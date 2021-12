Sconcerti su Bakayoko: fisicamente splendido ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli (Di domenica 12 dicembre 2021) Non parla solo di Juventus, Mario Sconcerti, sul Corriere della Sera, ma anche di Milan. Ieri la squadra di Pioli non è andata oltre un pareggio contro l’Udinese. Ad essere nel mirino, per Sconcerti, è il centrocampo rossonero. In particolare si sofferma su Bakayoko. “Fa fatica a rimanerlo il Milan, sbagliato nel primo tempo, spezzato in due da un centrocampo irrealizzabile. Bakayoko è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso, fisicamente splendido, ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer, giocatore molto importante per la qualità del suo gioco”. Sono proprio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Non parla solo di Juventus, Mario, sul Corriere della Sera, ma anche di Milan. Ieri la squadra di Pioli non è andata oltre un pareggio contro l’Udinese. Ad essere nel mirino, per, è il centrocampo rossonero. In particolare si sofferma su. “Fa fatica a rimanerlo il Milan, sbagliato nel primo tempo, spezzato in due da un centrocampo irrealizzabile.è da tempo purtroppo un equivoco. Generoso,, ma ilnon è il suo. Non è un caso se da tanto tempo cambia una squadra l’anno con l’unico merito di non costare niente. I suoi vuoti mandano in confusione anche Bennacer, giocatore molto importante per la qualità del suo gioco”. Sono proprio ...

Advertising

MilanNewsit : Sconcerti sul CorSera: 'Milan, pareggio giusto. Bakayoko e Saelemaekers le lecune, Giroud sta mancando' - ThegameFabio : RT @napolista: Sconcerti su #Bakayoko: fisicamente splendido ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli Sul CorSera. Da tempo è p… - HCE__ : RT @napolista: Sconcerti su #Bakayoko: fisicamente splendido ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli Sul CorSera. Da tempo è p… - napolista : Sconcerti su #Bakayoko: fisicamente splendido ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli Sul CorSera. Da… -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Bakayoko Pioli sistema la difesa, palla alla società per il resto... ... che dialoga a memoria con Kessie e può farlo benissimo con Tonali e Bakayoko, ma occorre costruire ... Come ha notato Sconcerti, Diaz è un attaccante o, comunque, un giocatore dalla dimensione offensiva.

Sconcerti sul Napoli: 'Con Spalletti si può ritrovare la personalità...' Ai microfoni del Corriere della Sera , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei confronti del Napoli . Le parole di Mario Sconcerti 'Il Napoli ha perso Bakayoko e Demme. Ha ripreso Ounas dal Crotone. È vero che non aveva bisogno di niente, la squadra è completa, un po' leggera in mezzo al campo, ma con un giovane ...

Sconcerti su Bakayoko: fisicamente splendido ma il calcio non è il suo mestiere a questi livelli - ilNapolista ilnapolista Juventus e Milan, Sconcerti: bianconeri senza qualità. Pioli non può stare senza Tonali e Kessie I bianconeri non sono in crisi: semplicemente non valgono le prime. Nei rossoneri male Bakayoko. Nella Fiorentina Vlahovic gioca come neanche Batistuta faceva ...

Bakayoko sui social: "3 punti, continuiamo così" Tiemoue Bakayoko, entrato al 76esimo al posto di un ottimo Sandro Tonali, ha commentato così la vittoria sul Genoa dell'ex Sheva sul proprio profilo Instagram: "3 ...

... che dialoga a memoria con Kessie e può farlo benissimo con Tonali e, ma occorre costruire ... Come ha notato, Diaz è un attaccante o, comunque, un giocatore dalla dimensione offensiva.Ai microfoni del Corriere della Sera , ha parlato il giornalista Mario: facendo delle dichiarazioni nei confronti del Napoli . Le parole di Mario'Il Napoli ha persoe Demme. Ha ripreso Ounas dal Crotone. È vero che non aveva bisogno di niente, la squadra è completa, un po' leggera in mezzo al campo, ma con un giovane ...I bianconeri non sono in crisi: semplicemente non valgono le prime. Nei rossoneri male Bakayoko. Nella Fiorentina Vlahovic gioca come neanche Batistuta faceva ...Tiemoue Bakayoko, entrato al 76esimo al posto di un ottimo Sandro Tonali, ha commentato così la vittoria sul Genoa dell'ex Sheva sul proprio profilo Instagram: "3 ...