Risultati e classifica Serie A live: la Dea passa a Verona, ora tocca a Napoli e Lazio (Di domenica 12 dicembre 2021) Risultati e classifica Serie A live: tutti gli aggiornamenti della diciassettesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesima giornata di Serie A che si svolgerà tra venerdì 10 e lunedì 13 dicembre: i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Turno lungo nel massimo campionato che esordirà di venerdì con un derby della Lanterna da incubo per Genoa e Samp, in un periodo non proprio entusiasmante. Sabato con la Viola in casa e con le trasferte pericolose nel Triveneto per Juve e Milan. Stessa destinazione per l'Atalanta domenica pomeriggio, mentre verso sera Napoli e Inter avranno occasioni casalinghe per rinforzare la candidatura Scudetto. A chiudere, il posticipo del lunedì di Mou ...

