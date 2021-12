Revoca Green pass a persone positive, Garante privacy: pronti ad esprimere parere (Di domenica 12 dicembre 2021) "Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciata Revoca del Green pass alle persone che, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito positive, il Garante per la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde". Lo scrive in una nota pubblicata il Garante della privacy. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 dicembre 2021) "Con riferimento alle notizie riguardanti l’annunciatadelalleche, già in possesso delle certificazioni verdi, risultino in seguito, ilper la protezione dei dati personali ricorda di aver segnalato più volte, nei mesi scorsi, al Ministero della salute i profili critici derivanti da un mancato aggiornamento del certificato verde". Lo scrive in una nota pubblicata ildella. L'articolo .

