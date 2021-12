Perché Francesco non è populista | ma neanche elitista | è un figlio del Vangelo e del Concilio

(Di domenica 12 dicembre 2021) Antonio Socci ha capito. Ha capito e ci ha spiegato di aver capito. E' molto importante anche come ha capito. Mi piace, per il coraggio che questa ammissione comporta, partire da qui. Ha capito...

Advertising

russ_mario1 : @interesoretacop @NandoPiscopo1 @milan_corner @massimilianodu @salda__ @Francesco_Re2OO @Zoroback_023 @ildumba Che… - NandoPiscopo1 : @russ_mario1 @milan_corner @massimilianodu @salda__ @Francesco_Re2OO @Zoroback_023 @ildumba No vabbè se a marzo sei… - ricristiano1 : “dalla parte di Francesco”, l’articolo odierno di Antonio Socci è molto importante! Il mio commento no, ma se lo le… - fuo_ri : @NandoPiscopo1 @milan_corner @salda__ @Francesco_Re2OO @Zoroback_023 @ildumba @russ_mario1 Forse anche perché quest… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Francesco

Puglia Mon Amour

Questa Chiesa non la deve pensare come Scalfari e Manconi, assolutamente no: ma a loro interessaloro interessano ad essa. Fraintendiamo alcune "novità" di? Ok, forse fraintendiamo. ......lo scenario Nel caso in cui tutto andasse secondo i piani stabiliti finora il generale... Questa seconda data però è poco probabilela manovra richiederebbe un nuovo decreto (in quanto ...