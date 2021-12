Pagelle Torino-Bologna 2-1 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

(Di domenica 12 dicembre 2021) Le, ie ildi2-1, match della diciassettesima giornata di, in ottica fantacalcio. Un gol di Sanabria (24?) sblocca il risultato all’Olimpico granata grazie ad una grande penetrazione in area seguita dal tiro vincente. Nella ripresa è sempre la formazione granata quella più pericolosa: una traversa colpita da Sanabria, che poco dopo si fa ipnotizzare da Skorupski nel tu per tu. Il polacco è perfetto anche nell’uno contro uno con Pjaca. Al 66? ancora Sanabria pericoloso con un tiro al volo masticato che termina di poco fuori. Un minuto dopo serve un salvataggio miracoloso di Soumaoro su Lukic per evitare il 2-0. Ma alla fine c’è il 2-0 con una doppia deviazione di Soumaoro e Skorupski dopo il tiro ...

infoitsport : Pagelle Torino Bologna: TOP e FLOP del match - VOTI - infoitsport : Cagliari-Torino, pagelle a confronto: Juric, per il suo Toro continua il tabù trasferta - Fantacalciok : Pagelle Cagliari – Torino 1-1, highlights e voti fantacalcio - Calciodiretta24 : Pagelle Cagliari - Torino 1-1, highlights e voti fantacalcio - infoitsport : Cagliari-Torino, pagelle a confronto: Milinkovic-Savic conferma i progressi -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Torino

Calcio News 24

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22:Bologna Ledei protagonisti del match trae Bologna, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Lukic FLOP: Theate VOTI Al termine del match ...... Kjaer deve operarsi al ginocchio: interessati i legamenti, lungo stop LeUdinese - Milan: ...30- Empoli 2 - 2 20:45 Lazio - Udinese 4 - 4 CALCIO - SERIE B 20:30 Perugia - Vicenza 1 - 0 ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Torino Bologna Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Bologna, valido per la 17ª gior ...Allo stadio Olimpico Grande Torino, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. Allo stadio Olimpico Grande To ...