Pagelle Inter-Cagliari 4-0 | voti e tabellino Serie A 2021 2022

Le Pagelle di Inter-Cagliari 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. A San Siro i padroni di casa la sbloccano subito con Lautaro Martinez, che però sbaglia poi un rigore. Nella ripresa Sanchez firma il raddoppio e mette tutto in discesa prima del tris di Calhanoglu e del poker con la doppietta di Lautaro. Di seguito i voti ai protagonisti. Inter (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 7, de Vrij 7, Bastoni 7; Dumfries 7 (27' st Dimarco 6), Barella 7.5, Brozovic 7 (27' st Vidal sv), Calhanoglu 7.5 (31' st Sensi sv), Perisic 7 (38' st Zanotti sv); Sanchez 7, Lautaro Martinez 7.5 (27' st Satriano sv). In panchina: Radu, Gagliardini, Vecino, Dzeko, ...

