Nessun incontro prima dello sciopero generale

È un muro contro muro quello che si ritrova sulla strada che porta al 16 dicembre. I sindacati non fanno passi indietro sullo sciopero generale, né Palazzo Chigi è disposto a farsi imporre una mediazione per far ritirare la mobilitazione. "Siamo pronti a tornare al tavolo con il governo anche prima del 16 dicembre", ha teso la mano il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri. "Nessun incontro ad hoc", replicano dall'entourage del premier Mario Draghi. E in effetti il leader del sindacato che ha proclamato l'astensione generale dal lavoro insieme alla Cgil ha da parte sua che al momento "non ci sono elementi di novità" che possano far pensare a una soluzione dell'ultimo minuto. L'irritazione del premier è nota. Il presidente del Consiglio ritiene di aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun incontro Nessun incontro prima dello sciopero generale 'Nessun incontro ad hoc', replicano dall'entourage del premier Mario Draghi. E in effetti il leader del sindacato che ha proclamato l'astensione generale dal lavoro insieme alla Cgil ha da parte sua ...

