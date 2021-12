Napoli-Empoli 0-1, Andreazzoli espugna il Maradona con un gol di Cutrone (Di domenica 12 dicembre 2021) Con il pareggio del Milan di ieri sera (1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena, ndr), il Napoli ha la possibilità di tornare in vetta alla classifica, almeno per due ore - dato che... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 12 dicembre 2021) Con il pareggio del Milan di ieri sera (1-1 contro l'Udinese alla Dacia Arena, ndr), ilha la possibilità di tornare in vetta alla classifica, almeno per due ore - dato che...

Gazzetta_it : Gol! Napoli - Empoli 0-1, rete di Cutrone P. (EMP) - Fantacalcio : #NapoliEmpoli, difficoltà respiratorie per #Zielinski, costretto a lasciare il campo ?? L'ACCADUTO ?… - sportface2016 : #NapoliEmpoli, problemi respiratori per #Zielinski: costretto a uscire preoccupato, dentro Insigne - RobertoRenga : La sorpresa viene da Napoli dove passa l’Empoli, che si chiude solo quando non ne può fare a meno; per il resto cer… - calanalisi : #Napoli impreciso e sfortunato tra assenze pali e rimpalli ma grande partita dell'#Empoli. Difesa, ottimo possesso… -