Myrta Merlino e Marco Tardelli parlano della loro storia d’amore a Verissimo | “Eravamo amici da 15 anni | poi…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) Un’intervista di coppia per, ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di. I due innamorat per la prima volta insieme, davanti alle telecamere. Lei, giornalista e scrittrice, lui ex calciatore e campione del mondo. “Prima volta a Canale 5 posso dirlo?”, esordisce la conduttrice rivolgendosi alla giornalista de La7. “Sì, e sono felice di essere qui da te perché so che si tira fuori un pezzo di cuore.un po’ meno perché non ama molto parlare di sé“. Tra filmati e racconti personali, inevitabile parlare di come è nata la: “La conoscevo da 15, era amicamia ex moglie”, spiega. “Ho conosciutoe Stella che ...