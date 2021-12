LIVE – Napoli-Empoli 0-0: iniziata la partita (Di domenica 12 dicembre 2021) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli, match valido per il 17esimo turno di Serie A. Gli azzurri, vincendo, potrebbero agguantare il Milan in testa alla classifica e staccare nuovamente l’Atalanta, oggi vittoriosa a Verona. LE FORMAZIONI UFFICIALI: Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti. Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli. QUI GLI AGGIORNAMENTI: Tweets by sscNapoli Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 dicembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, match valido per il 17esimo turno di Serie A. Gli azzurri, vincendo, potrebbero agguantare il Milan in testa alla classifica e staccare nuovamente l’Atalanta, oggi vittoriosa a Verona. LE FORMAZIONI UFFICIALI:(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. Allenatore: Andreazzoli. QUI GLI AGGIORNAMENTI: Tweets by ssc

Advertising

gilnar76 : LIVE – #Napoli-Empoli 0-0: iniziata la partita #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: - Essma_Dillon : Lazio/Sass O 3.5 -102 Napoli/Empoli O 3 -112 Live #SerieA - sports94779615 : Live Tv Crystal Palace vs Everton Osasuna vs Barcelona Real Betis vs Real Sociedad Real Madrid vs Atletico Madrid… - boxinglive0 : Napoli vs Empoli Live Sassuolo vs Lazio Live Stream??Live:: -