Insigne dovrebbe partire dalla panchina, Ounas dal primo minuto (Di domenica 12 dicembre 2021) Adam Ounas è stato uno dei protagonista della splendida serata di Europa League contro il Leicester. L’algerino è un calciatore letteralmente rigenerato da Spalletti che punta moltissimo su di lui. Ounas è un giocatore unico nel Napoli, e con poche similitudini in altre squadre. Strappa, ha forza, dribbling, tecnica. Tutto dipende da lui, dalla sua forza mentale, da quanto riuscirà a reggere lo status di calciatore professionista ambizioso. Contro il Leicester ne ha dato ampia dimostrazione. Un gol, accelerazioni continue, un tiro sul primo palo su cui Schmeichel è stato bravissimo a opporsi. Insigne dovrebbe cominciare dalla panchina, così come Anguissa, così scrive il Corriere dello Sport. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021) Adamè stato uno dei protagonista della splendida serata di Europa League contro il Leicester. L’algerino è un calciatore letteralmente rigenerato da Spalletti che punta moltissimo su di lui.è un giocatore unico nel Napoli, e con poche similitudini in altre squadre. Strappa, ha forza, dribbling, tecnica. Tutto dipende da lui,sua forza mentale, da quanto riuscirà a reggere lo status di calciatore professionista ambizioso. Contro il Leicester ne ha dato ampia dimostrazione. Un gol, accelerazioni continue, un tiro sulpalo su cui Schmeichel è stato bravissimo a opporsi.cominciare, così come Anguissa, così scrive il Corriere dello Sport. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Insigne dovrebbe partire dalla panchina, Ounas dal primo minuto L’algerino è uno dei tantissimi rigenerati dalla c… - HankSchrader88 : @ToniAzzurri Che poi ci si dovrebbe chiedere: Spalletti come sta giocando? Costruzione a 3, terzini alti e esterni… - FantaFormazione : @fasulo_antonio @ProfidiAndrea @GruppoEsperti @Oracolo_Fanta @mastelli93 @FantamaniaPlus @HyboriaLeague Tomori e Si… - JoeCipolla_spb : @it_inter @milan_magical Lautaro Barella forse Skriniar (dovrebbe rinnovare) i possibili partenti. Molto probabil… - Herzeleid_2 : Pt 3 15. Osimhen (da metà novembre, dovrebbe rientrare a metà gennaio e quindi non partirà sicuramente per la coppa… -