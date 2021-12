Il dolore del Papa: “Quest’anno fabbricate più armi del 2020: questa non è la strada” (Di domenica 12 dicembre 2021) Città del Vaticano – “A me addolora tanto la statistica che ho letto, l’ultima: in Quest’anno sono state fatte più armi dell’anno scorso. Le armi non sono la strada”. A dirlo è Papa Francesco al termine dell’Angelus (leggi qui), nel corso di un appello alla pace per l’Ucraina: “Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina, per tutte le sue Chiese e comunità religiose e per tutto il suo popolo, perché le tensioni intorno ad essa siano risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non con le armi. Che questo Natale del Signore porti all’Ucraina la pace!”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & VaticanoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano Leggi su ilfaroonline (Di domenica 12 dicembre 2021) Città del Vaticano – “A me addolora tanto la statistica che ho letto, l’ultima: insono state fatte piùdell’anno scorso. Lenon sono la”. A dirlo èFrancesco al termine dell’Angelus (leggi qui), nel corso di un appello alla pace per l’Ucraina: “Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina, per tutte le sue Chiese e comunità religiose e per tutto il suo popolo, perché le tensioni intorno ad essa siano risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non con le. Che questo Natale del Signore porti all’Ucraina la pace!”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& VaticanoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sule Vaticano

