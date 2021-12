Gasperini non fallisce la missione Verona: primo posto a soli due punti (Di domenica 12 dicembre 2021) Sesta vittoria consecutiva in trasferta per l’Atalanta che supera il Verona in un match combattuto e si porta a -2 dal Milan. Verona che parte forte, passando in vantaggio dopo 22 minuti con il solito Simeone. Il vantaggio scaligero dura solo per un quarto d’ora. L’Atalanta infatti, al minuto 37 riesce ad agguantare il pari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 12 dicembre 2021) Sesta vittoria consecutiva in trasferta per l’Atalanta che supera ilin un match combattuto e si porta a -2 dal Milan.che parte forte, passando in vantaggio dopo 22 minuti con ilto Simeone. Il vantaggio scaligero dura solo per un quarto d’ora. L’Atalanta infatti, al minuto 37 riesce ad agguantare il pari Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mickybit22 : @russ_mario1 @_schiaffino__ @Zoroback_023 @NandoPiscopo1 @niccobiancalani @SimoNoveOtto Gasperini per mesi pur di n… - corsaroll : .@SerieA, l'@Atalanta_BC non si ferma più! I nerazzurri piegano 2-1 il @HellasVeronaFC e mettono lo Scudetto nel mi… - wistonbishop1 : L’#Atalanta vince a Verona, campo ostico, e va in gol con 2 panchinari. Eppure leggo che non si possono fare i com… - zanzibardy : RT @Mercurimc: Chi sono? Io sono questa. Non felice, non compiuta: labile e provvisoria, come tutti. Ma viva. Una donna viva. Fatica e amor… - Kalulisme : quello stronzo di Gasperini sta sabotando il mio fantacalcio non ce la faccio più basta basta basta -