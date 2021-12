E’ stata una delle dame più discusse di Uomini e Donne: ecco com’è oggi (Di domenica 12 dicembre 2021) E’ stata una delle dame più discusse del trono over di Uomini e Donne: ecco com’è dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Una delle dame del trono over di Uomini e Donne che, nel corso delle varie stagioni, il pubblico ha particolarmente apprezzato è stata Anna Tedesco. Bellissima, con i suoi lunghi capelli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 12 dicembre 2021) E’unapiùdel trono over didopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi. Unadel trono over diche, nel corsovarie stagioni, il pubblico ha particolarmente apprezzato èAnna Tedesco. Bellissima, con i suoi lunghi capelli L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

lucatelese : La storia di Elena Bonetti. La paracadutata (da #Renzi) nel collegio Roma 1, che fissò il record di salto della po… - GuidoDeMartini : ?? I MEDICI CHIEDONO IL RIENTRO DEI COLLEGHI SOSPESI ?? Non è stata una grande idea sospendere i medici non vaccinati… - marcocappato : #Atreju21 sarebbe stata una bella occasione per confrontarsi con chi ha coinvolto quasi 2 milioni di cittadini per… - marcociarafoni : RT @SartoreMef: #12dicembre 1969, la strage fascista di #piazzaFontana. 17 vittime, 89 feriti. Una delle pagine più buie della nostra stor… - 16celsius1 : @stopconinomi @paolazito1 Evidentemente non è chiaro. Il medico non li stava informando o rassicurando, ma ha dovut… -