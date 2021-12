Crolla una palazzina a Ravanusa dopo un'esplosione. Ci sono morti e dispersi

Advertising

La tragedia ieri sera nel paese dell'agrigentino. Due le vittime accertate, due i sopravvisuti ma sette sono le persone ancora disperse. Da accertare le cause, quasi sicuramentefuga di gas. L'esplosione ha innescato un incendio che ha interessato anche altri edificiPoco fa i vigili del fuoco, arrivati da tutta la Sicilia, hanno spento i generatori per ascoltarevoce. Si è sentito un lamento dalle macerie. Leggi anche Agrigento, palazzinadopo un'...Ravanusa, si cercano 12 persone tra cui una donna incinta. Scoppiato un tubo del metanodotto. La Protezione civile: "Sembra Beirut" ...RAVANUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Sono due – al momento – i corpi senza vita estratti da sotto le macerie in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento, dopo l’esplosione ieri sera intorno ...