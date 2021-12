Colpo di scena in F1: doppio reclamo sulla vittoria di Verstappen (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell'immediato dopoGp la Mercedes ha contestato l'ordine di arrivo presentando un doppio reclamo alla Direzione Gara Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 dicembre 2021) Nell'immediato dopoGp la Mercedes ha contestato l'ordine di arrivo presentando unalla Direzione Gara

Advertising

NetflixIT : Il colpo di scena che non avevate predetto. - natipresimale : 'Con il carattere che hai come fanno i tuoi amici a sopportati? Non ti amerà mai nessuno, continua così e rimarrai… - alzastovolume : @faby_r82 Non ho visto bene l'anno scorso ma sbaglio o anche la scorsa edizione sembrava che tanti volessero uscire… - faby_r82 : Comunque io rido sapete perché pure che Alex abbia tranquillizzato Sole nel dirgli che non esce: domani comunque fa… - im_jordanv : COLPO DI SCENA. L'Empoli espugna il Maradona e batte al Napoli, 0-1, rete di Cutrone. ???? -