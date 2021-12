Advertising

SkySport : Juric dopo Torino-Bologna: 'Il presidente mi creda, sono più aziendalista di lui' #SkySport #Juric #TorinoBologna - glooit : Calcio: Juric 'gran segnale, voglio sempre questo fuoco' leggi su Gloo - zazoomblog : Calcio: Serie A. Juric Abbiamo dominato il 2 - 1 ci sta stretto - #Calcio: #Serie #Juric #Abbiamo… - andreastoolbox : Juric dopo Torino-Bologna: 'Il presidente mi creda, sono più aziendalista di lui' | Sky Sport… - sportli26181512 : Juric dopo Torino-Bologna: 'Il presidente mi creda, sono più aziendalista di lui': L'allenatore granata torna sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juric

Bremer è uscito per un problema fisico: "Aveva un problema al polpaccio, speriamo di averlo fermato in tempo e incrociamo le dita che non sia nulla di grave", dicesul centrale brasiliano. L'...Lo squillo di Lukic al 16 (di punizione di poco fuori) è un campanello d'allarme per i ... che per poco non porta al raddoppio della squadra di: agli sgoccioli del duplice fischio, ...Le pagelle di Parma-Perugia, match terminato ancora una volta senza la vittoria del Parma che si fa pareggiare a causa dell’ennesimo gol subito su corner dopo aver disputato un buon primo tempo. I vot ...La sfida della svolta si è trasformata nel solito film già visto. Una monotonia che ha congela ogni speranza di “resurrezione” e scalata in classifica. Alla fine Parma e Perugia si spartiscono la post ...