Attenti al freddo nemico della pelle (Di domenica 12 dicembre 2021) Viso secco e tirato, labbra screpolate, guance rosse e mani ruvide: sono le caratteristiche più comuni della pelle in inverno, che risente fortemente degli sbalzi atmosferici invernali. Colpa, più di ogni altra cosa, delle basse temperature che mettono a dura …

