"Chi collabora con la dittatura sarà anch'esso vittima: i vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi': questo il testo del volantino piazzato da ignoti no vax su tutte le ...

Open_gol : «Il 90% dei ricoverati sono No vax» Stefano Fagiuoli, direttore di Medicina dell’ospedale di Bergamo - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Volantini no vax all'ospedale di Bergamo Direttore di Medicina, per i No Vax solo mio disprezzo - CinsisterCinzia : RT @fabcet: Io mi sarei anche rotto il cazzo di sta feccia. Bergamo, raid no vax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipe… - rep_milano : Volantini No Vax sulle auto nel parcheggio dell'ospedale di Bergamo, la rabbia del primario: 'Non avete rispetto' - elios_skia : RT @Christianzu76: #Bergamo, raid #novax al Papa Giovanni. Adesivi deliranti sulle auto dei dipendenti. Il primario: «Nessun rispetto per c… -