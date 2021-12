Vlahovic segna ancora, è a 15 gol. Può puntare al record di 36 di Immobile e Higuain (Di sabato 11 dicembre 2021) Dica trentasei. Lo hanno detto Gonzalo Higuain nella stagione 2015-16 col Napoli e Ciro Immobile in quella 19-20 ovviamente con la Lazio. Dusan Vlahovic è nella loro scia. Con la doppietta alla Salernitana, l’attaccante serbo della Fiorentina è salito a quota 15 dopo 17 giornate. Allo stesso punto, Higuain aveva segnato una rete in più, proprio in quella giornata realizzò una doppietta sul campo dell’Atalanta: il giorno dell’abbraccio con Maurizio Sarri. Immobile dopo 17 giornate di gol ne aveva segnati 17. Anche se quella stagione la 17esima giornata venne giocata successivamente. Vlahovic oggi ha segnato due gol su azione. Entrambi di sinistro: uno con un tiro non insidiosissimo ma Belec ha opposto una blanda resistenza. Il secondo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) Dica trentasei. Lo hanno detto Gonzalonella stagione 2015-16 col Napoli e Ciroin quella 19-20 ovviamente con la Lazio. Dusanè nella loro scia. Con la doppietta alla Salernitana, l’attaccante serbo della Fiorentina è salito a quota 15 dopo 17 giornate. Allo stesso punto,avevato una rete in più, proprio in quella giornata realizzò una doppietta sul campo dell’Atalanta: il giorno dell’abbraccio con Maurizio Sarri.dopo 17 giornate di gol ne avevati 17. Anche se quella stagione la 17esima giornata venne giocata successivamente.oggi hato due gol su azione. Entrambi di sinistro: uno con un tiro non insidiosissimo ma Belec ha opposto una blanda resistenza. Il secondo ...

