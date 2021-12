Udinese-Milan 1-1 | Ibra salva i rossoneri in extremis

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ilpareggia 1-1 in casa dell’nell’anticipo della 17esima giornata della Serie A.inil Diavolo, che evita il k.o. ma rischia di perdere la vetta della classifica. Iguidano il campionato con 39 punti, ma l’Inter battendo il Cagliari nel posticipo salirebbe a 40 punti e il Napoli – in caso di successo sull’Empoli – aggancerebbe la formazione allenata da Pioli. Ila Udine sisui titoli di coda grazie alla rete dihimovic, a segno al 92? con una mezza rovesciata. Lo svedese risponde al vantaggio firmato al 17? da Beto, che si invola tra le maglie larghe della difesa ospite e, dopo la prima parata di Maignan, ribadisce in rete con il tap-in di sinistro. I friulani vedono sfumare ...

Commenta per primo Il centrocampista del, Sandro Tonali , ha parlato in tv, nel post partita della gara pareggiata per 1 - 1 contro l'. DELUSIONE - 'Fa male, siamo delusi. Abbiamo buttato via i primi quarantacinque minuti dove ...111 - 1Maignan 6 : sul gol di Beto è bravo a ribattere la prima conclusione. Attento sulle uscite alte. Florenzi 5,5: nella prima frazione gioca a ridosso delle punte e lascia ...Non può di certo aver stravolto molto Cioffi in questi pochi giorni, ma la prestazione contro il Milan è stata sicuramente molto importante.Stefano Pioli parla ai microfoni di SkySport nel post Udinese - Milan: "Stasera abbiamo fatto fatica a mettere in campo il nostro gioco. Soprattutto non ...