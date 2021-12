Tony Effe condannato | dovrà risarcire la vittima con 40mila € e servire pasti alla Caritas

(Di sabato 11 dicembre 2021)euro di risarcimento e obbligo di consegnare i pacchi alimentari della: è questa la condanna che è stata inflitta al trapper, cantante della Dark Polo Gang, accusato di aver provato una rissa. La notizia della condanna è stata riportata da Andrea Ossino su Repubblica. La condanna è di ieri, ma il fatto risale a febbraio del 2019 quando in piena notte, al di fuori di un locale in Via degli Avignonesi, un ragazzo ha iniziato a riprendere con il proprio smartphone il trapper. “Se non ci dai il cellulare ti ammazziamo“, la minaccia ricevuta. Il ragazzo ovviamente non ha assecondato e si è ritrovato con una fratturamandibola. Quella mandibola al trapper è costata beneuro., lo sfogo subito dopo il primo ...

Dovrà risarcire con 40mila euro il ragazzo che ha picchiato e in più dovrà consegnare i pacchi alimentari della Caritas. Questa la condanna inflitta al rapper, cantante del collettivo romano Dark Polo Gang. Subito dopo la sentenza ha pubblicato una story su Instagram in cui fa il dito medio rivolto probabilmente alla decisione adottata dal giudice. Dovrà risarcire con 40mila euro il ragazzo che ha picchiato e in più dovrà consegnare i pacchi alimentari della Caritas. Questa la condanna inflitta al rapper Tony Effe, cantan ... Tony Effe condannato per rissa: dovrà consegnare pasti alla Caritas per sei mesi. La condanna per lesioni aggravate: vittima riportò frattura alla mandibola ...