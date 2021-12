The Voice Senior, concorrente canta Mia Martini e Loredana Bertè ha un crollo, subito interviene D’Alessio (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera nella puntata di The Voice Senior c’è stato un momento di grande commozione quando una concorrente, Eva Pallotta si è esibita cantando “Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini. La canzone ha emozionato tutti ma, come era prevedibile e giusto, più di tutti a subire il carico di emozioni è stata la sorella di Mia Martini, Loredana Bertè. La Bertè tanto si è emozionata che ha deciso di non girarsi nonostante la cantante fosse stata bravissima e Gigi D’Alessio ha appoggiato in pieno la scelta di Loredana, peraltro sua grandissima amica. Vediamo cosa è accaduto. La concorrente canta Mia Martini e Loredana ... Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021) Ieri sera nella puntata di Thec’è stato un momento di grande commozione quando una, Eva Pallotta si è esibitando “Gli uomini non cambiano’ di Mia. La canzone ha emozionato tutti ma, come era prevedibile e giusto, più di tutti a subire il carico di emozioni è stata la sorella di Mia. Latanto si è emozionata che ha deciso di non girarsi nonostante lante fosse stata bravissima e Gigiha appoggiato in pieno la scelta di, peraltro sua grandissima amica. Vediamo cosa è accaduto. LaMia...

