Sienna Miller risarcita dal Sun | “Mi hanno rovinato la vita Avrei preferito un processo ma non posso combattere con i soldi di Murdoch”

(Di sabato 11 dicembre 2021) “Una notizia ottenuta con “mezzi palesemente illegali””. Cosìaveva parlato davanti all’Alta Corte del Regno Unito riferendosi alla notizia della sua gravidanza che il Sun, nel 2005, diffuse prima ancora che le avesse tempo di dirlo ai suoi familiari e amici. Ora l’attrice verràdal tabloid (stando al Guardian, si tratta di una delle cifre più alte mai sborsate) che fa parte dell’impero di Rubert. Il giornalista del Sun, Nick Parker, avrebbe ottenuto l’informazione consultando investigatori privati e altre fonti. L’allora editrice del giornale scandalistico, Rebekah Brooks (che oggi è amministratore delegato dei media di), avrebbe chiamato l’agente dellaassicurando che la notizia non sarebbe stata pubblicata. Non è andata così. ...

Nel 2005, il tabloid aveva rivelato lo dolce attesa dell attrice, ancor prima che la diretta interessata potesse comunicarlo alla famiglia.esce vittoriosa dalla lunga battaglia legale contro il The Sun. Il tabloid britannico stato ritenuto colpevole di aver ottenuto illegalmente alcune informazioni mediche ...di Paola De Carolis Il "j'accuse" diall'Alta Corte di Londra: "Io sola contro i milioni di Murdoch. Investigatori pagati per scoprire la mia gravidanza, mentre io accusavo amici e parenti di aver spifferato tutto" LONDRA - ...«Un’eroina». «Una donna con coraggio e nervi d’acciaio». Così l’attore Hugh Grant — e tanti altri che come lui hanno sofferto negli anni la dannosa intrusione dei tabloid — ha salutato il discorso con ...Nel 2005, il tabloid aveva rivelato lo dolce attesa dell’attrice, ancor prima che la diretta interessata potesse comunicarlo alla famiglia.