Sci freestyle | Coppa del Mondo aerials | Danielle Scott vince a Ruka | Xu allunga in classifica

(Di sabato 11 dicembre 2021) A(Finlandia) è andata in scena la quarta tappa delladel2021-2022 di, disciplina dello sci. L’australianaha trionfato col perentorio punteggio di 102.93, ottenendo così il quarto successo in carriera nella massima competizione itinerante (l’ultimo era datato 6 febbraio 2021 a Deer Vally). La 31enne, argento ai Mondiali 2017, ha avuto la meglio sulla connazionale Laura Peel (99.37) e sulla cinese Mengtao Xu (98.28). Proprio l’asiatica, che ieri era stata seconda e settimana scorsa aveva vinto sempre sulle nevi finlandesi, ha rafforzato il primo posto ingenerale con 280 punti. La 31enne, cinque volte vincitrice della Sfera di Cristallo nonché argento olimpico a Sochi 2014 e oro iridato a ...

