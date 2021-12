Salernitana | Colantuono | «Abbiamo duemila difficoltà | sono soddisfatto»

(Di sabato 11 dicembre 2021) L’allenatore dellaha parlato al termine della partita contro la Fiorentina Stefano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sconfitta per 4-0 contro la Fiorentina. PARTITA – «La squadra ha iniziato bene e ha fatto una buona gara, al cospetto di una formazione più forte. Dopo il gol diventa tutto più difficile, diventa un’impresa ardua. Appena ti alzi, loro ripartono e ti fanno male. La squadra è viva, nonostante le. Siamo contati,ragazzi che giocano anche in condizioni non ottimali. A me non è dispiaciuta la squadra». OBI – «Obi mi è piaciuto. Si è dato da fare. È un giocatore duttile che sa come muoversi. Anche lui ha giocato in condizioni non ottimali». DELLI CARRI ...

Tutto facile per la Fiorentina in casa contro la. I viola hanno battuto 4 - 0 i campani raggiungendo così quota 30 punti in campionato. La squadra di, invece, sempre più ultima in classifica. Apre le danze Bonaventura, poi ...... per poco lanon subisce gol da quella parte. Chiude come può sul gol di Bonaventura, non spinge sulla sua fascia per contenere meglio Gonzalez. Non è la sua serata,lo lascia ...Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono, intervistato da DAZN dopo la pesante sconfitta contro la Fiorentina, ha espresso il suo punto di vista proprio sulla sfida del Franchi, non nascondendo ...Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, commenta così a DAZN il 4-0 subito in casa della Fiorentina: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, soffrendo il giusto. Poi ...