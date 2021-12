Salernitana | Colantuono | «A Firenze prova di carattere per ripartire bene»

Advertising

sportli26181512 : Salernitana, la gara speciale di Ribery: il francese l'arma per scardinare le resistenze della Fiorentina: Salernit… - GazzettinoL : Fiorentina-Salernitana, formazioni ufficiali SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan; Kechrida, L. Cou… - infoitsport : Diretta Fiorentina Salernitana/ Streaming video tv: Italiano favorito su Colantuono - alessandro_psc : Vincenzo #Italiano con il 100% di vittorie contro la Salernitana (Serie B 19/20, 1-2 e 2-1 alla guida dello Spezia)… - TuttoSalerno : Corriere dello Sport: 'Una Salernitana aggrappata a FR7, Colantuono: 'Tutti devono lottare'' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Colantuono

Italiano(4 - 4 - 1 - 1) : Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, Kastanos, Obi, Coulibaly; Ribery; Simy. All.... dove lamancava da oltre 20 anni. Oggi i campani sono attesi da un'altra partita molto difficile, dal momento che gli uomini di Stefanosono attesi allo stadio Artemio Franchi ...Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha così parlato a DAZN prima della partita con la Fiorentina, cominciando dal momento societario: "Non vorrei parlarne ...Diretta Fiorentina Salernitana: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella 17^ giornata di Serie A.