Revoca arresti | Di Maria | “Spero cada anche l’unico vincolo”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Il Tribunale del Riesame ha accolto le mie ragioni, ponendo solo unspecifico chepossa essere eliminato al più presto”. Così il presidente della provincia di Benevento, Antonio Di, su Facebook. “Confido nella giustizia e nella verità dei fatti, che col tempo chiarirà in maniera tombale la mia posizione. Voglio ringraziare con l’occasione tutte le persone che mi fanno sentire la loro vicinanza, affetto e stima ed i miei difensori avv.ti Antonio Leone e Giuseppe Sauchella”. Ricordiamo che ila cui fa riferimento Diè la sospensione da presidente per 10 mesi, una sospensione che di fatto pone fine alla sua esperienza ai vertici della Rocca essendo il suo mandato in scadenza nel 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

