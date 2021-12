-Real Madrid: si accelera per Rudiger (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo Alaba, il Real Madrid si presta ad assestare un altro colpo a parametro zero per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano sportivo iberico Marca, i Blancos sarebbero molto vicini al centrale tedesco Antonio Rudiger che non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea. -Real Madrid: occhi su Rudiger? E’ l’obiettivo numero uno delle Merengues per la difesa e non intendono farselo scappare visto la posizione contrattuale del giocatore. Rudiger infatti ha scelto di lasciare il Chelsea perchè infastidito dalla proposta di rinnovo che gli è stata sottoposta. Il club londinese pare abbia offerto circa 8 milioni di euro netti, una cifra ritenuta inferiore dal giocatore rispetto agli altri big della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo Alaba, ilsi presta ad assestare un altro colpo a parametro zero per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce il noto quotidiano sportivo iberico Marca, i Blancos sarebbero molto vicini al centrale tedesco Antonioche non rinnoverà il suo contratto con il Chelsea. -: occhi su? E’ l’obiettivo numero uno delle Merengues per la difesa e non intendono farselo scappare visto la posizione contrattuale del giocatore.infatti ha scelto di lasciare il Chelsea perchè infastidito dalla proposta di rinnovo che gli è stata sottoposta. Il club londinese pare abbia offerto circa 8 milioni di euro netti, una cifra ritenuta inferiore dal giocatore rispetto agli altri big della ...

