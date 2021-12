Omicidio Tarquinia | arriva la confessione di Claudio Cesaris | «Sono stato io a sparare»

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il Gip del tribunale di Civitavecchia ha convalidato il fermo di, l’uomo di 68 anni accusato dell’di Dario Angeletti. Biologo dell’Università della Tuscia, Angeletti ètrovato morto nel tardo pomeriggio di martedì 7 dicembre. Il corpo era posizionato dentro una Volvo V40 di proprietà della vittima. L’auto era parcheggiata nelle Saline di. L’avvocato diha parlato con il quotidiano La Repubblica: «Ritengo che alloattuale non ci siano le esigenze cautelari della custodia in carcere, ma la risonanza mediatica del caso ha avuto il suo peso». Dalle prime ricostruzioni sembra cheabbia ammesso di aver sparato ma non di aver progettato il delitto. Leggi anche:...

... Dario Angeletti, il docente dell'Università della Tuscia ucciso con un colpo di pistola alla testa martedì a, sul litorale viterbese. È stato proprio De Cesaris ad ammettere l'nel ...Ha confessato Claudio Cesaris , il 68enne fermato per l'del professore della Tuscia Dario Angeletti, trovato morto martedì in auto in un parcheggio a( L'). 'Sono stato io a sparare' avrebbe detto l'uomo. Il gip ha convalidato il fermo. L'avvocato dell'arrestato: 'È stato un raptus di gelosia' 'È stato un raptus di gelosia, ...Ha un nome l’assassino di Dario Angeletti, il professore della Tuscia trovato morto martedì in auto in un parcheggio a Tarquinia, in provincia di Viterbo. Il fermato, Claudio Cesaris, 68 anni, ha conf ...VITERBO- Claudio Cesaris, funzionario tecnico in pensione dell’università di Pavia, ha confessato: il 68 enne accusato di omicidio del professore universitario dell’ateneo viterbese, Dario Angeletti, ...