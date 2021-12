Luigi De Laurentiis: “Vendere il Napoli per tenerci il Bari? Non lo escludo. Un fondo Arabo…” (Di sabato 11 dicembre 2021) Luigi De Laurentiis potrebbe Vendere il Napoli ad un fondo arabo e tenersi il Bari. Il figlio del patron apre alla clamorosa ipotesi. Luigi e Aurelio De Laurentiis potrebbero Vendere il Napoli e tenersi il Bari. La clamorosa ipotesi è stata lanciata dal presidente della SSC Bari. De Laurentiis jr. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Il patron del Bari ha parlato della questione multiproprietà dei club di serie A e ha illustrato quelle che potrebbero essere le decisioni future della famiglia De Laurentiis: “Sappiamo che qualora Bari e Napoli giocassero in Serie A saremmo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 11 dicembre 2021)Depotrebbeilad unarabo e tenersi il. Il figlio del patron apre alla clamorosa ipotesi.e Aurelio Depotrebberoile tenersi il. La clamorosa ipotesi è stata lanciata dal presidente della SSC. Dejr. ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport. Il patron delha parlato della questione multiproprietà dei club di serie A e ha illustrato quelle che potrebbero essere le decisioni future della famiglia De: “Sappiamo che qualoragiocassero in Serie A saremmo ...

