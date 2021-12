La difesa di Cruciani all’ascoltatore no-vax intubato. “Teste di c**** chi gli augura la morte”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Giuseppeinterviene indi Mauro, il fedelissimo ascoltatore no-vax del programma radiofonico di radio24 “La Zanzara”, malato di Covid. “Mauro è un ascoltatore storico, un interventista seriale che interviene da noi a ‘La Zanzara’ da una decina di anni. A fasi alterne è un super complottista, uno anti sistema, qualche volta ha delle uscite in cui pensa che gli ebrei siano il fulcro del complotto mondiale. Ora èa causa del Covid in ospedale, ma chi glilaè una testa di”. Ha detto all’Adnkronosraccontando la storia di Mauro. “Mauro pensa la pandemia non esista, ed ha tutte le posizioni più estreme del negazionismo Covid. Lui è un carrozziere, e addossava le responsabilità del fatto che non lavorasse più al ...

Il conduttore de La Zanzara: «L'ho convinto a ricoverarsi grazie ad un amico primario. Se si salvasse? Rimarrà no vax. Non ha fatto il tempone: sostiene che porta il virus» ...