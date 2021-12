Il No Vax della "Zanzara" untore al supermercato ora è intubato in ospedale (Di sabato 11 dicembre 2021) Maurizio Buratti, carrozziere di Curtatone (Mantova), complottista per tutte le stagioni, gode di un suo piccolo spicchio di popolarità come ospite telefonico abituale della Zanzara su Radio 24. Ora è in gravi condizioni di salute Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 dicembre 2021) Maurizio Buratti, carrozziere di Curtatone (Mantova), complottista per tutte le stagioni, gode di un suo piccolo spicchio di popolarità come ospite telefonico abitualesu Radio 24. Ora è in gravi condizioni di salute

Advertising

fanpage : Fin dall'inizio della pandemia covid aveva abbracciato varie teorie del complotto divenendo infine anche un no vax… - ladyonorato : Alla faccia della trasparenza!… L’ISS ha tolto le percentuali dai dati che confrontano non vax e vaxxati… così la p… - ilriformista : Martina non poteva vaccinarsi per le sue patologie. 'È anche per proteggere le persone come lei che bisogna vaccina… - serenel14278447 : 'Il CASO ?? «Ho fatto l’untore»: Mauro, il no vax della Zanzara, è intubato e «non risponde alle cure» di Davide Ors… - shokkoasahara : @babylonboss E c'è anche chi tra no vax ha avuto un decorso della malattia tranquillo...il problema qui è il fanati… -