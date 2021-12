Il fisico Sestili | «A Natale  il picco con 30mila contagi Poi dipenderà da noi»

(Di sabato 11 dicembre 2021) I calcoli di Giorgiodivulgatore scientifico che ha analizzato l’evoluzione delle curve dei dati dell’epidemia: «La crescita c’è ma sta rallentando. Nel prossimo mese nessuna regione sarà in zona arancione o rossa. Vaccinazioni e misure di contenimenti funzionano»

di Alessandra Arachi I calcoli di Giorgiodivulgatore scientifico che ha analizzato l'evoluzione delle curve dei dati dell'epidemia: "La crescita c'è ma sta rallentando. Nel prossimo mese nessuna regione sarà in zona arancione ...Quando ci sarà il picco della quarta ondata secondo gli esperti? Secondo ilGiorgio, il picco potrebbe arrivare proprio a Natale come ha dichiarato ad Adnkronos Salute . Secondo il ...Giorgio Sestili, fisico divulgatore scientifico, ha analizzato l’evoluzione delle curve dei dati dell’epidemia: «Nel prossimo mese nessuna regione sarà in zona arancione o rossa» ...Quando ci sarà il picco della quarta ondata secondo gli .... Quando ci sarà il picco della quarta ondata secondo gli esperti? Secondo il fisico Giorgio Sestili, il picco potrebbe arrivare proprio a Na ...