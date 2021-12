Il Comune di Napoli dà l' ok | Dalma lunedì sarà al Maradona Ma con dei vincoli

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il suo desideriolo aveva raccontato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport : 'Torno ama il club non vuol farmi entrare nel tempio che porta il nome di mio papà e mi sembra strano'. Ora arriverà l'ok deldila figlia ...

NapoliToday

Ora arriverà l'ok deldie lunedì la figlia maggiore di Diego avrà il permesso di entrare allo stadio nella prossima settimana, quando sarà a...comunale il neo sindaco diGaetano Manfredi per i dati usciti fuori dal rapporto Ifel, commissionato dal primo cittadino per verificare in maniera approfondita lo stato finanziario del. ...NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio del controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ufficio post ...Galleria Vittoria di Napoli, asse principale del traffico chiusa per lavori da 15 mesi, è diventata simbolo del degrado cittadino a cui fa riferimento l'articolo del giornale francese Le Figaro che de ...