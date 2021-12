Grande Fratello Vip, Alex Belli vuole uscire da solo: “Aprite questa ca**o di porta. Non mi frega un ca**o”. Sui social: “Unico modo per liberarcene” (Di sabato 11 dicembre 2021) Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip6 durante la mattinata di oggi 11 dicembre. Protagonista del (triste) siparietto è stato Alex Belli. L’attore di CentoVetrine ha infatti tentato di aprire la porta rossa per uscire dalla Casa. A scatenare l’ira, probabilmente, due motivi. Il primo è relativo alle foto della moglie Delia Duran insieme ad un altro uomo. Scatti che Belli ha potuto vedere solo ieri per la prima volta, durante la puntata andata in diretta su Canale 5. Sebbene inizialmente fosse sembrato indifferente, tanto da definirli “gossip finti ai quali lui non si è mai prestato”, poi l’umore è cambiato: “Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Momenti di tensione nella Casa delVip6 durante la mattinata di oggi 11 dicembre. Protagonista del (triste) siparietto è stato. L’attore di CentoVetrine ha infatti tentato di aprire larossa perdalla Casa. A scatenare l’ira, probabilmente, due motivi. Il primo è relativo alle foto della moglie Delia Duran insieme ad un altro uomo. Scatti cheha potuto vedereieri per la prima volta, durante la puntata andata in diretta su Canale 5. Sebbene inizialmente fosse sembrato indifferente, tanto da definirli “gossip finti ai quali lui non si è mai prestato”, poi l’umore è cambiato: “Io sono davanti ad un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo questo week end e le dico che la ...

