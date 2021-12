Gabigol: «L’Inter è stata una spina nel fianco. Non giocavo e non mi lasciavano andare» (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex attaccante delL’Inter Gabriel Barbosa, meglio conosciuto come Gabigol, ha parlato della sua esperienza nel club nerazzurro al podcast ?Podpah. “Sono io che decido il mio futuro, perché che mi piaccia o no, è la mia vita. Non mi pento di essere tornato in Brasile. Volevo farlo, ma per me L’Inter è sempre stata una spina nel fianco. Perché non ho giocato e non mi lasciavano andare. Mi dicevo che avevo 18 anni, che avevo bisogno di giocare. Poi c’è stata l’opportunità per me di andare al Benfica, in quell’istante pensavo: ‘Ovunque, tranne che tornare alL’Inter’. Sapevo che se fossi tornato in Brasile, sarei diventato capocannoniere. ?L’Inter non mi ha lasciato fare quello che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex attaccante delGabriel Barbosa, meglio conosciuto come, ha parlato della sua esperienza nel club nerazzurro al podcast ?Podpah. “Sono io che decido il mio futuro, perché che mi piaccia o no, è la mia vita. Non mi pento di essere tornato in Brasile. Volevo farlo, ma per meè sempreunanel. Perché non ho giocato e non mi. Mi dicevo che avevo 18 anni, che avevo bisogno di giocare. Poi c’èl’opportunità per me dial Benfica, in quell’istante pensavo: ‘Ovunque, tranne che tornare al’. Sapevo che se fossi tornato in Brasile, sarei diventato capocannoniere. ?non mi ha lasciato fare quello che ...

