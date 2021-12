F1 | Sergio Perez e Valtteri Bottas | la differenza tra un pilota confermato ed uno licenziato…

Leggi su oasport

(Di sabato 11 dicembre 2021) Non è e non può essere solo un duello, un testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per il titolo di Campione del Mondo di Formula 1. Dietro a questa entusiasmante sfida che si deciderà, domani, all’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, c’è di più: non si può non considerare la lotta tra le due scuderie protagoniste assoluta della stagione, Mercedes e Red Bull. Quest’oggi, la Red Bull ha saputo giocare meglio le sue carta a disposizione: un gran lavoro di strategia, conche ha dato la scia a Max Verstappen al primo tentativo del Q3, lanciandolo di fatto verso la conquista della pole position. E lo stessomessicano, al di là di questo lavoro di strategia, si è reso comunque più che utile in ottica mondiale, conquistando il quarto posto, alle spalle di un sorprendente Lando Norris, terzo. Giornata da ...