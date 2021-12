Advertising

procras91428841 : RT @dreamingtom: io non posso immaginare la reazione di Simone quando scoprirà di avere un fratello gemello morto,sarà sconvolto,disperato… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LUTTO - Tennis, è morto Manuel Santana: fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon - ultimenews24 : E' morto ad 83 anni le leggenda del tennis spagnolo Manuel Santana, detto 'Manolo', vincitore di quattro tornei del… - francioniflli : Tennis: è morto Manuel Santana, fu il primo spagnolo a vincere Wimbledon - nonsonoleggenda : Ma voi capire se l'ultima scena de #unprofessore vedesse Manuel fare la sua mezza dichiarazione ad un Simone mezzo… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Manuel

Santana , il primo spagnolo a vincere sull'erba di Wimbledon, èall'età di 83 anni. Lo ha annunciato il Madrid Masters, torneo di cui era presidente onorario. "Grazie mille volte per ..."Manolo" Santana, numero 1 della classifica tennistica e primo uomo spagnolo a vincere un titolo del Grande Slam. Aveva 83 anni ed era presidente onorario del Madrid Open, che per ...Tennis in lutto per la scomparsa di Manuel Santana. Il primo tennista spagnolo a vincere Wimbledon è morto oggi, all'età di 83 anni. Leggi anche > Ranking ...Manuel Santana , il primo spagnolo a vincere sull'erba di Wimbledon, è morto all’età di 83 anni. Lo ha annunciato il Madrid Masters, torneo di cui era ...