Dal 13 dicembre 2021 anche la Calabria in zona gialla: i colori delle regioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Cambia ancora la mappa a colori della nostra Italia. Come era previsto, un’altra regione passa in zona gialla prima di Natale. Dal 13 dicembre si cambia ancora. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza per il passaggio della Calabria da zona bianca a gialla. Cosa cambia quindi con la zona gialla? Con il cambio di colore è prevista la chiusura delle discoteche, ma non viene introdotto il coprifuoco. E’, invece, obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Nei ristoranti i tavoli al chiuso non potranno ospitare più di 4 persone e si riduce la capienza per cinema, teatri e stadi. Gli spostamenti tra regioni sono invece possibili. La Calabria quindi entra in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 dicembre 2021) Cambia ancora la mappa adella nostra Italia. Come era previsto, un’altra regione passa inprima di Natale. Dal 13si cambia ancora. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza per il passaggio delladabianca a. Cosa cambia quindi con la? Con il cambio di colore è prevista la chiusuradiscoteche, ma non viene introdotto il coprifuoco. E’, invece, obbligatorio indossare la mascherina all’aperto. Nei ristoranti i tavoli al chiuso non potranno ospitare più di 4 persone e si riduce la capienza per cinema, teatri e stadi. Gli spostamenti trasono invece possibili. Laquindi entra in ...

