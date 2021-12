Coppa del Mondo Fioretto: subito vittoria di Volpi in finale (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella prima tappa di Coppa del Mondo della stagione di Fioretto femminile l’Italia del CT Stefano Cerioni inizia nel migliore dei modi grazie alla vittoria di Alice Volpi. L’azzurra è stata capace di superare in finale, con la stoccata decisiva del 15-14, la campionessa olimpica in carica Lee Kiefer dopo un match condotto punto a punto. In precedenza, si era già sulla francese Alice Recher 15-10 e poi sulla portacolori di Hong Kong Kimberley Vanessa Cheung 15-5. Dal tabellone dei 16 ha dovuto affrontare ben tre altre azzurre: Erica Cipressa, vincendo 15-8, ai quarti contro Martina Batini, superata 15-9 e in semifinale contro Francesca Palumbo, battuta 15-12. Proprio la Palumbo ha completato il podio della gara, occupando il terzo gradino del podio insieme all’americana ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella prima tappa dideldella stagione difemminile l’Italia del CT Stefano Cerioni inizia nel migliore dei modi grazie alladi Alice. L’azzurra è stata capace di superare in, con la stoccata decisiva del 15-14, la campionessa olimpica in carica Lee Kiefer dopo un match condotto punto a punto. In precedenza, si era già sulla francese Alice Recher 15-10 e poi sulla portacolori di Hong Kong Kimberley Vanessa Cheung 15-5. Dal tabellone dei 16 ha dovuto affrontare ben tre altre azzurre: Erica Cipressa, vincendo 15-8, ai quarti contro Martina Batini, superata 15-9 e in semicontro Francesca Palumbo, battuta 15-12. Proprio la Palumbo ha completato il podio della gara, occupando il terzo gradino del podio insieme all’americana ...

