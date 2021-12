Conference League 2021/2022: annullata Tottenham-Rennes, impossibile riprogrammarla (Di sabato 11 dicembre 2021) Tottenham-Rennes non si giocherà. Questo il verdetto dell’Uefa, che ha ritenuto impossibile riprogrammare il match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Conference League 2021/2022. La sfida era in programma giovedì 9 dicembre, tuttavia a causa delle numerose positività al Covid-19 tra le fila degli spurs era stata rinviata. “Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene ad entrambi i club” comunica l’Uefa, spiegando quindi che il match verrà annullato. Una decisione che sfavorisce il Tottenham, a caccia dei tre punti per agguantare il Vitesse al secondo posto del gruppo. Poco male per il Rennes, già qualificato e certo del primo posto. L’ultima parola però ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021)non si giocherà. Questo il verdetto dell’Uefa, che ha ritenutoriprogrammare il match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di. La sfida era in programma giovedì 9 dicembre, tuttavia a causa delle numerose positività al Covid-19 tra le fila degli spurs era stata rinviata. “Purtroppo, e nonostante tutti gli sforzi, non è stato possibile trovare una soluzione che potesse andare bene ad entrambi i club” comunica l’Uefa, spiegando quindi che il match verrà annullato. Una decisione che sfavorisce il, a caccia dei tre punti per agguantare il Vitesse al secondo posto del gruppo. Poco male per il, già qualificato e certo del primo posto. L’ultima parola però ...

