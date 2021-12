Catania, ragazza uccisa a colpi di pistola appena uscita dal panificio dove lavorava (Di sabato 11 dicembre 2021) Giovanna Cantarero aveva 27 anni e una figlia di appena un anno e mezzo da crescere. L'agguato venerdì sera. È stata raggiunta da un proiettile alla testa Leggi su lastampa (Di sabato 11 dicembre 2021) Giovanna Cantarero aveva 27 anni e una figlia diun anno e mezzo da crescere. L'agguato venerdì sera. È stata raggiunta da un proiettile alla testa

