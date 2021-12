André Silva | che errore | traversa a porta vuota! Ma il Lipsia fa un poker al Gladbach

(Di sabato 11 dicembre 2021) Nella gara 15ª giornata di Bundesliga, ilbatte per 4 - 1 il Borussia Moenchen. In gol Gvardiol,, Bensebaini, Nkunku e Henrichs. Guarda gli highlights del match

Nella gara 15ª giornata di Bundesliga, il Lipsia batte per 4 - 1 il Borussia Moenchengladbach. In gol Gvardiol,, Bensebaini, Nkunku e Henrichs. Guarda gli highlights del matchRisale la china anche il Lipsia, che travolge per 4 - 1 un Borussia Moenchengladbach alla terza sconfitta consecutiva: a segno per i padroni di casa Gvardiol, Andre, Nkunku ed Henrichs. Nei ...