Albinoleffe-Legnago oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di sabato 11 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 11 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

UCAlbinoLeffe : PRIMAVERA 3 | Legnago - AlbinoLeffe 1-3 (17' Agostinelli, 26' Frattini, 53' Toma) Nel video i tre gol ??? grazie a… - Zcfnews : Primavera 3, Legnago - Albinoleffe 1-3 - - TgrRaiVeneto : #Calcio #SerieC 1-1 del Padova sul campo dei lombardi del Giana Erminio, stesso risultato per Legnago-Pro Sesto; 0-… - SportRisultati : #SerieC gr.A ???? Legnago Salus-Pro Sesto 1-1 Pergolettese-Mantova 1-1 Pro Patria-FeralpiSalò 0-2 Trento-Seregno 0-1… - PEFIORENTINA : Serie C Latest scores Group A Legnago 1 Pro Sesto 1 Pergolettese 1 Mantova 0 Pro Patria 0 Feralpisalo 1 Tren… -

Ultime Notizie dalla rete : Albinoleffe Legnago

...30 Serie C 18a Giornata Girone A:vs(diretta) Telecronaca: Jacopo Chiodo ore 14:30 Serie C 18a Giornata Girone A: Mantova vs Pro Patria (diretta) Telecronaca: Paolo Moneti ore 14:......30 ITALIA SERIE B Cittadella - Ascoli 14:00 Monza - Frosinone 14:00 Pordenone - Cosenza 14:00 Spal - Brescia 14:00 Pisa - Lecce 16:15 ITALIA SERIE C - GIRONE ASalus 14:30 ...«Sindacare sulla qualità della nostra rosa non avrebbe tanto senso: certe valutazioni lasciano il tempo che trovano». Sulle colonne de “L’Arena” Daniele Gasparetto, centrale difensivo del Legnago, ana ...La squadra altoatesina non sbaglia e aumenta il distacco dai biancoscudati a +6. Scontro diretto nel prossimo turno ...