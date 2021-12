X Factor 2021, ha vinto Baltimora (Di venerdì 10 dicembre 2021) È Baltimora il vincitore di X Factor 2021. Con un semi colpo di scena, il cantante del roster di Hell Raton ha conquistato la vittoria, che sembrava dovesse andare a gIANMARIA, dato per favorito dai bookmakers alla vigilia della finale del talent e che, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto. Una vittoria inaspettata o quasi, quella di Baltimora (all’anagrafe Edoardo Spinsante), che all’interno del programma ha compiuto un percorso più graduale, ma evidentemente molto solido, tanto da arrivare alla finale e, manche dopo manche, al testa a testa con il favorito. Musicista (pianoforte e chitarra) e cantautore dalla timbrica particolare, Baltimora è anche producer, tanto che questa sua competenza ha inizialmente messo in ombra la sua voce, forse anche a causa di una personalità più ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 10 dicembre 2021) Èil vincitore di X. Con un semi colpo di scena, il cantante del roster di Hell Raton ha conquistato la vittoria, che sembrava dovesse andare a gIANMARIA, dato per favorito dai bookmakers alla vigilia della finale del talent e che, invece, si è dovuto accontentare del secondo posto. Una vittoria inaspettata o quasi, quella di(all’anagrafe Edoardo Spinsante), che all’interno del programma ha compiuto un percorso più graduale, ma evidentemente molto solido, tanto da arrivare alla finale e, manche dopo manche, al testa a testa con il favorito. Musicista (pianoforte e chitarra) e cantautore dalla timbrica particolare,è anche producer, tanto che questa sua competenza ha inizialmente messo in ombra la sua voce, forse anche a causa di una personalità più ...

