Tragedia in casa, Anna trovata morta dal figlio. Una brutta disgrazia (Di venerdì 10 dicembre 2021) L'hanno trovata morta all'interno del suo appartamento. Si trovava ai piedi fi una scala che collega il suo alloggio, al piano terra di una villetta, ad una tavernetta. Sono partite subito le chiamate ai soccorsi, ma per la donna ultrasettantenne non c'è stato nulla da fare. Una Tragedia ha scosso la comunità di Malavicina di Roverbella (Mantova): una donna, Anna Turina, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Largo Puccini. A scoprire il corpo è stato il figlio, che viveva in una villetta accanto a quella della madre, e che è anche stato tra i primi ad essere sentiti dai carabinieri. Non si esclude nessuna ipotesi, ma è possibile che la donna sia scivolata sui gradini della scala e nella caduta abbia mandato in frantumi una lastra di vetro decorativa sotto il corrimano.

