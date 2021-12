“Ti hanno cacciata”. GF Vip, Sophie Codegoni spiffera su Soleil Sorge: “So tutto”. Viene fuori roba pesante (Di venerdì 10 dicembre 2021) Volano stracci, di nuovo, tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Le due non si sopportano, questo sembra evidente. Ma cosa c’è alla base di tutto questo attrito? Sembra infatti che ci si una cosa, anzi un luogo o un momento, che più di tutti le manda fuori di testa, quando c’è da confrontarsi: entrambe infatti dicono di sapere molte cose l’una sull’altra e nessuna delle due si sbottona. Ma andiamo con ordine: nelle scorse ore, l’ex tronista si è lasciata sfuggire qualcosa. La 19enne dopo aver litigato con la Sorge si è chiusa in camera con Gianmaria e Miriana ed ha parlato di una cena dalla quale Soleil sarebbe stata cacciata. “Quella non dovrebbe proprio stuzzicarmi- ha detto Sophie Codegoni – Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021) Volano stracci, di nuovo, tra. Le due non si sopportano, questo sembra evidente. Ma cosa c’è alla base diquesto attrito? Sembra infatti che ci si una cosa, anzi un luogo o un momento, che più di tutti le mandadi testa, quando c’è da confrontarsi: entrambe infatti dicono di sapere molte cose l’una sull’altra e nessuna delle due si sbottona. Ma andiamo con ordine: nelle scorse ore, l’ex tronista si è lasciata sfuggire qualcosa. La 19enne dopo aver litigato con lasi è chiusa in camera con Gianmaria e Miriana ed ha parlato di una cena dalla qualesarebbe stata. “Quella non dovrebbe proprio stuzzicarmi- ha detto– Poi ...

Advertising

antonellaD_E : Con tutte le cose che so su di lei non deve infastidirmi. Ho assistito a delle scene fuori di qui, che lascia perde… - AlessandraSegn5 : @sonfattacosi @RattaDiFranci Non credo cacciata... cmq hanno fatto bene, la scelta + vera di sempre - sonfattacosi : @RattaDiFranci In pratica, la sera dopo questa puntata Ciprian è andato a casa di lei, a insaputa di tutti, e hanno… - BITCHYFit : Sophie Codegoni sparla di Soleil: “So tante cose di lei, l’hanno cacciata…” - infoitinterno : “L’hanno cacciata da una cena!”, Sophie sparla Soleil e la regia “stacca” -