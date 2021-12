TGA 2021 | Annunciato ARC Raiders, lo shooter f2p di Embark Studios (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso dello show dei TGA 2021 tenutosi questa notte è stato presentato anche ARC Raiders, uno shooter free-to-play che pone grande enfasi sulla co-op Il palco dei The Game Awards 2021 è stato piuttosto prolifico in termini di annunci, novità e graditi ritorni. Dall’annuncio ufficiale del vociferato Star Wars Eclipse, a Warner Bros che svela il suo titolo dedicato a Wonder Woman, da Slitterhead, nuovo horror dai creatori di Silent Hill, al DLC di Cuphead: insomma, ne avete per tutti i gusti. E se volete un riassunto della serata, potete recarvi al nostro banner dedicato cliccando qui. Sul palco dei The Game Awards 2021 è salito anche Embark Studios, neonato studio di sviluppo creato dalle mani di Patrick Soderlund, ex chief designer presso Electronic Arts. Il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Nel corso dello show dei TGAtenutosi questa notte è stato presentato anche ARC, unofree-to-play che pone grande enfasi sulla co-op Il palco dei The Game Awardsè stato piuttosto prolifico in termini di annunci, novità e graditi ritorni. Dall’annuncio ufficiale del vociferato Star Wars Eclipse, a Warner Bros che svela il suo titolo dedicato a Wonder Woman, da Slitterhead, nuovo horror dai creatori di Silent Hill, al DLC di Cuphead: insomma, ne avete per tutti i gusti. E se volete un riassunto della serata, potete recarvi al nostro banner dedicato cliccando qui. Sul palco dei The Game Awardsè salito anche, neonato studio di sviluppo creato dalle mani di Patrick Soderlund, ex chief designer presso Electronic Arts. Il ...

