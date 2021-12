Selvaggia Lucarelli confessa: "Un amore tossico mi stava uccidendo" (Di venerdì 10 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli oggi è stata protagonista nel salotto di Serena Bortone, conduttrice del programma pomeridiano di Rai Uno "Oggi è un altro giorno". Tra gli intervistati di questo pomeriggio, abbiamo trovato la giornalista romana, che ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata che hanno attirato l'attenzione e la curiosità del pubblico. Entrando più nel dettaglio, Selvaggia Lucarelli ha ricordato una storia d'amore sbagliata, come definita dalla stessa giornalista "un amore tossico", una relazione che ha portato conseguenze dolorose nella sua vita: "Ero completamente spersa, anche preoccupata di mantenermi da un punto di vista economico. Le amiche non possono aiutarti in quel momento, perché ti isoli per la vergogna, fai promesse che non riesci a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 dicembre 2021)oggi è stata protagonista nel salotto di Serena Bortone, conduttrice del programma pomeridiano di Rai Uno "Oggi è un altro giorno". Tra gli intervistati di questo pomeriggio, abbiamo trovato la giornalista romana, che ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata che hanno attirato l'attenzione e la curiosità del pubblico. Entrando più nel dettaglio,ha ricordato una storia d'sbagliata, come definita dalla stessa giornalista "un", una relazione che ha portato conseguenze dolorose nella sua vita: "Ero completamente spersa, anche preoccupata di mantenermi da un punto di vista economico. Le amiche non possono aiutarti in quel momento, perché ti isoli per la vergogna, fai promesse che non riesci a ...

